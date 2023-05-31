رحيل المناضل السيناوى محمود دهيبيش عن عمر يناهز 80 عاما

غيب الموت اليوم الأربعاء المناضل السيناوى محمود أدهيبيش أبوملحوس، من قبيلة السواركة بسيناء عن عمر يناهز الـ80 عاما، وأعلنت أسرته المناضل وفاته بعد رحلة مع المرض والعلاج ومقررا تشييع جثمانه من مسجد العارف بالله الشيخ عيد ابوجرير بمدينة سعود بمحافظة الشرقية اليوم بعد صلاة العشاء.

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل محمود ادهيبيش، الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء أن البطل الراحل من أشهر المناضلين الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لسيناء وقام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب فى اسرائيل وحكم عليه بالسجن 160 عاما وتم خروجه فى تبادل اسرى.

وأضاف أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة.

وقال إن لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم اضافة لدوره كرمز مجتمعى بارز.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي سيناء على رحيل المناضل " محمود دهيبيش" لما عرف عنه من شخصية قيادية لها دورها بين المجتمع.