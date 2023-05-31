رابط الحصول على نتيجة الإعدادية 2023 بالجيزة.. المحافظ يعتمدها غدا

كتبت – مرام محمد

ساعات باتت تفصلنا عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدا الخميس الموافق 1 يونيو 2023.

وفي هذا الإطار، أوضحت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فسوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، للتيسير على المواطنين.

وأشارت المحافظة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتائجهم عقب الاعتماد من خلال النوافذ التالية:

1- البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة:

http://giza.gov.eg/Default.aspx

2- الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069296826007&mibextid=LQQJ4d

3- الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة