رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يعقد اجتماعاً مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية

وأوضح رئيس المنطقة خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري ، مدير إدارة الامتحانات و شعبان جابر ، إدارة الامتحانات أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب والكشف عن وسائل الغش.

كما دعا رؤساء اللجان لفرض الانضباط فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية ، ملقيًا الضوء علي الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة ، مشيراً إلي أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك ، كما قام بالرد علي استفسارات الحضور.

كما أكد علي أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتاً النظر إلي أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيء أخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.