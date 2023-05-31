اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 08:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بوليفيا يدعو الأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:00 ص
رئيس بوليفيا يدعو الأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس بوليفيا لويس أرسي الأمم المتحدة إلى أن تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أرسي خلال قمة إقليمية، يوم الثلاثاء، إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل الأمم المتحدة بلا توقف على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا... وأن يتخلى الناتو عن خططه للتوسع".

وأشار إلى أن "أمريكا الجنوبية قد تبذل جهودها على هذا الاتجاه أيضا".

وأضاف أن دول المنطقة تواجه "عواقب الأزمة التي أثارها النزاع العسكري في شرق أوروبا، والذي مصدره نوايا الناتو غير الضرورية لتوسيع رقعة عملياته، مما أسفر عن عواقب وخيمة في مجالات الأغذية والطاقة والأسمدة".

 


بوليفيا

رئيس بوليفيا

روسيا

أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة