رئيس بوليفيا يدعو الأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

دعا رئيس بوليفيا لويس أرسي الأمم المتحدة إلى أن تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أرسي خلال قمة إقليمية، يوم الثلاثاء، إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل الأمم المتحدة بلا توقف على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا... وأن يتخلى الناتو عن خططه للتوسع".

وأشار إلى أن "أمريكا الجنوبية قد تبذل جهودها على هذا الاتجاه أيضا".

وأضاف أن دول المنطقة تواجه "عواقب الأزمة التي أثارها النزاع العسكري في شرق أوروبا، والذي مصدره نوايا الناتو غير الضرورية لتوسيع رقعة عملياته، مما أسفر عن عواقب وخيمة في مجالات الأغذية والطاقة والأسمدة".