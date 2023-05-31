جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة بقرى بسيون وطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركزي بسيون وطنطا، تفقد خلالها قريتي كتامة وشفا ببسيون ومحلة مرحوم وبرما بمركز طنطا.

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء تلكالقرى برفع المخلفات بشكل دوري مع توجيه الجزاء لرئيس الوحدة المحلية بمحلة مرحوم لتردي مستوى النظافة وكثرة الإشغالات بالقرية.

كما تابع المحافظ مرور نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد على باقي القرى في المراكز الأخرى لمتابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات ورفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

وفي سياق آخر تفقد المحافظ عدد من قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك لبحث سبل استثمارها وإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها.