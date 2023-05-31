تقديم الخدمات الطبية لـ 262 ألف مواطن بكفر الشيخ وندوات تثقيفية .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرى محافظة كفر الشيخ، العديد من الحملات والقوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة، ليست فى القطاع الطبى فقط ولكن الزراعى والطب البيطرى، والتعليمى، وغيرهم من القوافل التوعوية والارشادية، التى تخدم أكثر من 2 مليون نسمة أهالى قرى المحافظة، من بين 3 ملايين و600ألف مواطن أهالى محافظة كفر الشيخ، وكانت للقوافل الطبية والزراعية والبيطرية آثار إيجابية على أهالى القرى، إضافة لتوعية المواطنين، بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقدمت الخدمات الطبية لـ 262 ألف مواطن بكفر الشيخ، إضافة لندوات إرشادية وتثقيفية ل270ألف مواطن، وخدمات البيطرية لـ 80 ألف رأس ماشية، واستخراج 76 ألف بطاقة رقم قومى.

وتواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العمل من أجل تحسين صحة الموطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق النائية بالمحافظة، التى شملت الكشف والعلاج فى جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع، ولم تتوقف جهود المبادرة على تدشين الوحدات الصحية ورفع كفاءتها، بل امتدت إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم عدد من الخدمات والمبادرات الصحية التى من شأنها تحسين صحة المواطنين وتحقيق هدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين والنهوض بكافة جوانب الحياة الخاصة بهم، سواء كانت مادية، معيشية، تعليمية، أو صحية.

وقال محمد سيد عبدالعزيز، من قرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، عشنا طوال عشرات السنوات ومن قبلنا أجدادنا، لم ترى القرية أى حملات طبية وبيطرية وزراعية، يقودها أساتذة الجامعات، واستشاريون، وكبار المتخصصين فى مجال تخصصهم، وودنا اخيراً اهتماما من الدولة بالقوافل الطبية والبيطرية من مديرية صحة كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للأسر المحرومة من أهالى القرى، إضافة لإجراء الأشعات والتحاليل وصرف الأدوية مجاناً، وتحويل العديد من الحالات لمستشفى كفر الشيخ الجامعى، والمستشفيات المتخصصة، فتم تحويل 30 حالة يحتاجون لعمليات جراحية وتدخل سريع، كانوا محرومين من تلك الخدمة، إضافة لإجراء الكشف الطبى على 1649 مواطن من القرية.

وأكدت غادة محمد عبدالقادر، من أهالى قرية برج مغيزل بمطوبس، أهم ما يراه من أثار ايجابية للقوافل المتعددة، التيسير على كبار السن والأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، إضافة لاستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية، بدلا من الانتقال للمدن لاستخراجها، وخاصة السيدات وكبار السن والفتيات الغير متعلمات.

وقالت لمياء عاطف محمد، ربة منزل، أن قريتها الزعفران بالحامول، شهدت العديد من القوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة، منها قافلة طبية أجرت الكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، وقافلة بيطرية لعلاج الماشية، واجراء العمليات لها، إضافة للتوعية بالزراعات الحديثة بحضور مزارعى القرية، مشيرة إلى أن القرى كانت محرومة م تلك القوافل، ولكن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، جابت القوافل القرى.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا بما شهدته 92 قرية بمراكز المحافظة، من قوافل طبية، مشيراً إلى تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 200 ألف مواطن، وصرف العلاج لهم مجاناً، إضافة للحملات البيطرية بالتعاون بين جامعة كفر الشيخ، ومديرية الطب البيطرى، وتقديم الخدمات البيطرية المتنوعة لأكثر من 80 ألف رأس، إضافة للخدمات البيطرية التى يقدمها الطب البيطرى بتحصين 220 ألف رأس ماشية من الأمراض.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن كافة الخدمات المقدمة لأهالى القرى والنجوع، جاءت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذه القوافل، تتوجه أسبوعيا لقرية من القرى، لتقدم الخدمات الطبية لهم على مدار يومين، إضافة لقافلة طبية من جامعة كفر الشيخ، مؤكداً على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيداً بجهود مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنها تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل على تعزيز الوعى وبناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية التى تشارك الجامعة فى تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف، دعم وتعزيز مشاركة طلابها فى العمل التطوعى بالمشروع القومى «حياة كريمة» فضلا عن القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه إلى جانب نشر ثقافة العمل التنموى والتطوعى، من تنفيذ ندوات توعوية لطلابها، إيمانا بدورها المجتمعى يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق زيارات ميدانية للطلاب والطالبات بمختلف كليات ومعاهد الجامعة إلى مواقع عمل المشروعات القومية الكبرى للتعرف على الجهود المبذولة ومعدلات، حجم الإنجازات التى تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصرى والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

وأوضح أن جامعة كفر الشيخ حريصة على مشاركة أكبر عدد من الطلاب كمتطوعين فى قوافل حياة كريمة، وحثّهم على المشاركة فى مشروعات المؤسسة، مؤكدًا أن الشباب المصرى لديه قدرة غير طبيعية على المشاركة بالأعمال الخيرية والعمل التطوعي

وأضاف أن القوافل الطبية على مدار أربعة أعوام منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة أجرت الكشف الطبى على أكثر من 62 ألف حالة من ابناء القرى على مستوى المحافظة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأكد دسوقى أن القوافل تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وقال رئيس الجامعة، أن القافلة البيطرية، تمكنت من علاج 3 آلاف و100 حالة بقرى محافظة كفر الشيخ، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربى الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة والتى استهدفت أكثر من 1800 مزراع، مؤكداً أن هذه القوافل التى تشهدها قرى المحافظة جاءت من أجل تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.

وأكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للتعليم والطلاب، أن القوافل الطبية والبيطرية التى تنظمها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمها لها شقين، الأول لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والبيطرية للماشية، والتوعية والإرشاد للمترددين على القوافل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الاستشاريين والأطباء المشاركين فى القوافل، وبين طلاب كلية الطب البشرى، والطب البيطرى، المرافقين للقوافل، ليتعلموا كيفية إجراء الكشف الطبى على المرضى، إضافة إلى كيفية التعامل مع المرضى والجمهور، وحسن المعاملة، لتكون احتكاكات تمنحهم خبرة فى حياتهم الوظيفية.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، أن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، يواصل جهوده فى تنفيذ مشروع مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوى الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية، ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم استخراج 76 ألف بطاقة رقم قومى بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة.