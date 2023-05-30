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اعرف موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة القاهرة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:27 م
اعرف موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة، أنه من المقرر أن يعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة بعد اعتمادها الخميس المقبل، من خلال شركة خاصة عبر الخط الساخن المعلن على موقع المحافظة.
 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
 
وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية ، الثلاثاء 23 مايو ، وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.
 
وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد اعلنها على موقع المديرية. 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 
 
النتيجة على اللينك التالى:
http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

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