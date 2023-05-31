بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم.. اعرف الخطوات

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 14 يومًا طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

واعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29 %.

وكان محافظ الإسماعيلية قد التقى محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 26850 طالبا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 26521 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين 21294 طالبا وطالبة.

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 278 درجة، والطالب أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمى لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفى المركز الأول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر، والمركز الثانى بمجموع 278.5 درجة، الطلاب سلمى هانى عبدالمالك من مدرسة فايد الاعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمى عربى، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2، ورغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمى لغات، وعمر على محمد على من مدرسة المجمع التعليمى لغات.

كما جاء ترتيب العشر الأوائل على المحافظة للشهادة الإعدادية العامة "الدمج التعليمى 2022/2023"، فى المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع269، وفى المركز الثانى نور احمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع 261، وفى المركز الثالث يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 260، وفى المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة: الطائف الرسمية لغات بمجموع 259.5، وفى المركز الخامس زياد اسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 258.5، وفى المركز السادس نور رضا محمد امين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 258، وفى المركز السابع مريم احمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع 256.5، وفى المركز الثامن عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع 256، وفى المركز الثامن مكرر نور على الخضرى محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 256، وفى المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 256، وفى المركز التاسع عبد الرحمن محمد احمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع 254.