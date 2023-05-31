وقال الرئيس الأمريكي - للصحفيين في المكتب البيضاوي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - : "سنتعامل مع سقف الديون، أعتقد أن الأمور تسير كما هو مخطط لها".



وأضاف بايدن أنه يأمل أنه بحلول الوقت الذي يهبط فيه في كولورادو، في وقت لاحق من مساء الأربعاء، قبل خطاب مخطط له في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، سيكون مشروع القانون قد أقر من جانب مجلس النواب.



وتابع: "سأهبط في كولورادو الليلة استعدادًا لخطاب التخرج في أكاديمية القوات الجوية غدًا، وبحلول الوقت الذي أهبط فيه، سيكون الكونجرس ومجلس النواب قد تعاملوا مع الأمر - وسنكون على بعد خطوة واحدة".