انطلاق مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، بمشاركة 2097 طالب وطالبة على مستوى مديرية التربية والتعليم بالغربية، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه المبادرة الكريمة جاءت في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل كلاً من الطالب وولي الأمر.

وأضاف "حسن"، أن القوافل تم تنفيذها تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية.

تم توفير الأماكن والقاعات المناسبة لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتي تتم على محاضرتين يومياً لمدة 4 ساعات لكل محاضرة، وعلى مدار عشرة أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشد وكيل الوزارة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنياً التفوق والنجاح لجميع أبنائنا فى هذا الماراثون الطويل.