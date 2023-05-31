المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته حشيش بقصد الإتجار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 7942 لسنة 2022 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 267 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة النستشار سامي عبد الحليم غنيم ، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، والوليد حسين مكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " مصطفي . ف . م " 44 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز ، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الآثمة ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.