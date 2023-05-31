الكنيسة تنظم احتفالية ضخمة بـ"أبو سرجة" للاحتفال بذكرى العائلة المقدسة

كتب: محمد الأحمدى

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيئ العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

وعاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مطار القاهرة الدولى مساء الأحد الماضى، من رحلة رعوية استغرقت 20 يومًا، زار خلالها الڤاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية فى أوروبا.

والتقى قداسته ببابا الڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للڤاتيكان.

بينما شملت الجولة الرعوية إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا، إلى جانب إيبارشية النمسا.