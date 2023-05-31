الكشف وعلاج 1030 حالة ضمن قافلة طبية مجانية فى وحدة توماس 3 جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالأقصر قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية داخل وحدة توماس3 إدارة إسنا، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر ، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب 1030 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

ويضيف وكيل صحة الأقصر، فى بيان صحفى، قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات في حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية، وذلك بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث مثَّل الهيئة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما مثٌل الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية الدكتور محمد علي عبدالله، المدير التنفيذي للشركة.