الطب البيطرى يحرر 4 محاضر ذبح خارج السلخانة خلال حملة مكبرة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، حملات مكثفة على المجازر ومحلات الجزارة ومبادرات بيع اللحوم، تم خلالها تحرير 4 محاضر بإجمالى كميات من اللحوم ذبح خارج السلخانة، وذلك بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وأطباء التفتيش بالإدارة البيطرية بإسنا بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وأسفرت جهود الحملة التى استهدفت قرى الكيمان والنواصر وابورات المطاعنة والمساوية والقرايا وبندر إسنا، عن تحرير 4 محاضر ذبح خارج السلخانة، كما تمت مصادرة 6.5 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، حيث شارك بالحملة كلاً من، الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة البيطرية بإسنا، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر وتفتيش اللحوم بالإدارة، بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا، ومباحث التموين، وشرطة المسطحات والبيئة.

وخلال الحملة قام الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة الطب البيطري بإسنا، بالتشديد على جميع أصحاب محلات الجزارة ومبادرات بيع اللحوم بذبح المواشي داخل المجازر المخصصة لها التابعة للطب البيطري والتواصل مع الإدارة البيطرية بإسنا في حالة الرغبة لذبح المواشي في أي يوم طوال أيام الأسبوع، لعدم تعرضهم للمسائلة من قبل الجهات المختصة.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على استمرار أعمال الحملات التفتيشية بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف دكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات لضبط المخالفين.