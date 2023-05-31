الصفدي يؤكد عمق علاقات الصداقة الأردنية مع فرنسا والدول الأوروبية

ا ش ا

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وفدًا من معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني في فرنسا برئاسة مدير المعهد الفريق بينوا دوريو.

ويضم الوفد، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عددًا من البرلمانيين الفرنسيين وعسكريين وسياسيين وصحفيين وخبراء، ودارسين من الإمارات، والولايات المتحدة، وإيطاليا، ورومانيا، وبلجيكا، وألمانيا، والسويد.

وأكد الصفدي - خلال اللقاء - عمق علاقات الصداقة الأردنية مع فرنسا والدول الأوروبية، وأهمية التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والدفاعية، وفي جهود مكافحة الإرهاب.

وأطلع الصفدي، الوفد على الجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، مشددًا على أهمية الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية، ونتائج اجتماعي جدّة وعمّان.

كما استعرض الصفدي، خلال اللقاء، برامج الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية التي تنفذها المملكة.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى، التي ينظمها معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني في فرنسا، إلى المملكة في إطار الجولات الخارجية التي ينظمها المعهد للدارسين سنويًا.