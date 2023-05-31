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السكة الحديد تشغل غدا قطارات التالجو يوميا خط القاهرة / الإسكندرية

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:45 ص
السكة الحديد تشغل غدا قطارات التالجو يوميا خط القاهرة / الإسكندرية قطارات تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد، بداية من غدا قطارات التالجو الجديدة يوميا على خط "القاهرة /الإسكندرية" والعكس بنفس مواعيدهم الحالية، وأرقام القطارات "2023/ 2025 و 2022/ 2024 "، كما يتم قيام قطار 2022 (الأسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الاسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي .
 
وأكد هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى إنطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس و السادس من قطارات التالجو، حيث اكدت الهيئة انها لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب .
 
مواعيد تالجو
مواعيد تالجو
وتتميز قطارات تالجو بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة.
 
كما أن قطار تالجو مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.
 
 

تالجو

مواعيد قطارات تالجو

قطار تالجو

النقل

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد



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