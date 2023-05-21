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تعرف على مواعيد قطار تالجو القاهرة - الإسكندرية والعكس بعد تشغيل قطار جديد

الأحد، 21 مايو 2023 01:34 م
تعرف على مواعيد قطار تالجو القاهرة - الإسكندرية والعكس بعد تشغيل قطار جديد قطارات تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل قطار تالجو جديد بداية الشهر القادم، مما يضيف مواعيد جديدة لقطار التالجو، حيث سيعمل القطار يوميا ذهابا وإيابا من وإلى الإسكندرية، وفى النقاط التالية نعرض مواعيد وأسعار قطار التالجو على خط القاهرة الإسكندرية. 
 
المواعيد اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/6/2023. 
 
سيتم تشغيل قطارات التالجو ارقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين (القاهرة /الاسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.
 
سيتم تشغيل قطار 2022 (الأسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات .
 
مواعيد القطار قيام من القاهرة الساعة 8 صباحا ويصل الإسكندرية 10.30 ولا يتوقف فى محطات الا محطة سيدى جابر فقط. 
 
قيام القطار من الإسكندرية الساعة 7 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا. 
 
اسعار القطار، للدرجة الأولى 200 جنيه والدرجة الثانية 150 جنيه. 
 
وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.
 
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تالجو

مواعيد قطارات تالجو

قطار تالجو

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السكة الحديد

قطارات السكة الحديد



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