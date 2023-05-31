السجن المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة مع شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم ""ا.ع.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه باستعراض القوة مع المجنى عليه "ع.ا.م" وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المتهم، لبث الخوف والرعب فى قلبه ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.