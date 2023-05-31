اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:44 ص
الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو).
 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية ) بحوزة (10 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية

مخدرات

دمياط

حملة على المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة