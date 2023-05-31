الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية ) بحوزة (10 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .