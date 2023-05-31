التعليم: طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات وتشديدات على مكافحة الغش

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحان فى المدارس، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة مكافحة الغش والتصدى لأى محاولات بشأن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش.

وانطلقت الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2023، 27 مايو الجارى، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان، مؤكدة أنه سيتم حرمان الى طالب يغش أو يدخل لجنة الامتحان وبحوزته تليفون محمول أو أى أجهزة غش، موضحة أن تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان والتواصل مع رؤساء اللجان.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم 22 بتاريخ 25 مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسى الحالى، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

ونص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم، نحو التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أى تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما نص على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

كما نص الكتاب الدورى على العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.