اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 02:30 ص
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التجارة العالمية: 3.82 تريليون دولار قيمة صادرات الخدمات الرقمية 2022

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 ص
التجارة العالمية: 3.82 تريليون دولار قيمة صادرات الخدمات الرقمية 2022 لاب توب
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت منظمة التجارة العالمية wto ، أن قيمة الخدمات الرقمية لحركة التجارة العالمية العام الماضي 2022 ، بلغت نحو 3.825 تريليون دولار  ، لافتة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر مصدري الخدمات الرقمية في العالم بقيمة 632 مليار دولار .
 
وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ، أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية فى تصدير  الخدمات الرقمية بقيمة 350 مليار دولار ، تليها ايرلندا بقيمة 290 مليار دولار ، فيما تحل المانيا رابعا بقيمة 227 مليار دولار .
 
وأضافت احصاءات المنظمة أن الهند والصين وهولندا وسنغافورة وفرنسا ولوكسمبورج تحتل المراكز  من الخامس للعاشر. بقيمة 201 و165 و159 و136 و111 مليار دولار علي الترتيب .
 
‬وبحسب المنظمة الدولية  wto فإن 30 دولة تساهم بقيمة 3.5 تريليون  دولار من حجم صادرات الخدمات الرقمية للتجارة العالمية .
 
 

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