اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:46 م
البابا تواضروس يترأس صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر البابا تواضروس يترأس قداس عشية عيد دخول العائلة المقدسة
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر، وذلك بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة. 
 
وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.  
 
وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.  
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

مسار العائله المقدسه



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