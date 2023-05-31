الإمارات تطلق منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي

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أطلقت حكومة الإمارات، منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية "أسألنا- u-ask Chatbot" على البوابة الرسمية لها، حيث تستند المنصة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهل وصول جميع المتعاملين إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث في مواقع حكومية متعددة من خلال تزويدهم بمتطلبات الخدمة ومعلومات دقيقة حسب تفضيلات المتعامل إضافة إلى روابط التقديم بشكل مباشر.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي عهود بنت خلفان الرومي - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - "إن المنصة تسهم في تحقيق رؤية اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بتوحيد الجهود الحكومية وتحقيق التكامل ومواءمة المشاريع الرقمية؛ لتعزيز فعالية وكفاءة الأنظمة الحكومية".

وأكدت أنه يتم العمل على التطوير المستمر للمنظومة الرقمية في حكومة الإمارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأنظمة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين.

ومن جهته، أكد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات وعضو اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي محمد بن طليعة أن المنصة ستوفر لجميع المستخدمين تجربة سلسة وسهلة عند البحث عن معلومات حول الخدمات الحكومية، وستكون بمثابة مركز موحد للإجابة على استفساراتهم من جميع الجهات الحكومية.