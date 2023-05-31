إقبال طلاب الثانوية العامة على المراجعات النهائية لحياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت 13 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، اقبالاً من طلاب الثانوية العامة لمتابعة المراجعات النهائية التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبنائه الطلاب التوجه للمدارس التي جرى الإعلان عنها والتسجيل لحضور المراجعات، للاستفادة منها، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات الشهيد رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والتي شهدت تواجد عدد كبير من الطالبات، كما توافد الطلاب والطالبات على 13 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القوافل التعليمية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل الخبراء في الوزارة.

وناشد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب والطالبات، المشاركة في الحضور للمدارس المجهزة بقاعات، للإستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية، وما تفرزه من جو علمي أكاديمي راق، وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

الجدير بالذكر أن المؤسسة قام عن طريق مكاتبها الميدانية فى كل المحافظات بالتنسيق مع وزارة التربية التعليم بعمل مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامه، وذلك عن طريق نخبة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص العلمي والأدبي على حد سواء طبقا للجدول المرفق الخاص بالمواد وتم تخصيص عدد ١٣ مدرسة على مستوى المحافظة بعدد ١ مدرسة بكل مركز، المراجعة والشرح سيكون اون لاين ، وحضوريا بتواجد الطلاب فى المدارس المجهزة بكل مركز

الفرصة لسة قدامك عشان تقدر تنجز كتير.

عندك اسئلة كتير مش عارف اجابتها، مع جدول مراجعات الثانوية العامة هتقدر فى 10 أيام تراجع معانا كل المواد مع مجموعة متميزة من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كل اللى عليك إنك تسجل بياناتك معانا فى الفورم دى علشان نقدر نتواصل معاك

https://forms.gle/t3cmrcQ8s193WdNSA

ولو عندك سؤال وعايز اجابته ، ممكن تبعتلنا على اللينك ده

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

و ابعت الفورم دى لزمايلك و أصحابك اللى فى ثانوية عامة السنة دى علشان يستفيدوا كمان مؤسسة حياة كريمة.