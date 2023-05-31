إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 شخصا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص مع دابة بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ان سيارة ميكروباص اصطدمت بداية علي الطريق بعد مساكن قرية ميمنة وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.













