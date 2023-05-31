اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:49 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية تروسيكل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق العاشر من رمضان ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية تروسيكل، علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جري الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 


الشرقية

حادث تصادم

العاشر من رمضان

هايبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة