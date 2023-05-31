إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية تروسيكل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق العاشر من رمضان ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية تروسيكل، علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.