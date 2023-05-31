إصابة شاب صدمه قطار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.