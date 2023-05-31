اليوم السابع
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إصابة شاب صدمه قطار فى بنى سويف

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:01 ص
إصابة شاب صدمه قطار فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدية يفيد بورود بلاغ بإصابة عاطل بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى وتم التوجيه بسرعة نقله إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف  "فادي.ط.ح" 25 سنة ، مصاباً بكسر بقاع الجمجمة والضلوع وكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلي قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.
 
 
 

 


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