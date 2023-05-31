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إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص
إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل طلاب الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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تتيح محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، فى المدارس الأسبوع القادم فى المدارس، وذلك بعد اعتمادها نهاية الأسبوع الجارى من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
 
وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم يوم الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.
 
وفى السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، بعد إعلانها على موقع المديرية. 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 
 
 
 

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