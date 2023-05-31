أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023.



إيقاف تداول 10 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومطاحن مصر الوسطى، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.



البورصة تخسر مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-آخر جلسات شهر مايو- بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 998.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 6.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 558.7 ألف جنيه، 276.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 15.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 79.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.88%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 5.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.20%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 19.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.60%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.179 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 117.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 24.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.