أستاذ بـ"إعلام المنوفية" يودع طلاب الفرقة الرابعة برسالة مؤثرة فى امتحان مادته

المنوفية - محمد فتحى

فى بادرة هى الأولى من نوعها، شهد امتحان اليوم الأربعاء، للفرقة الرابعة كلية الإعلام جامعة المنوفية، قيام الدكتور السيد السعيد، أستاذ العلاقات العامة، وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع والبيئة بجامعة المنوفية، بتوديع طلابه بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الإعلام، برسالة مؤثرة في آخر الامتحانات له، والتى كان لها آثر طيب في نفوس الطلاب وتداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الدكتور السيد السعيد أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية: "هذا الامتحان الأخير لى معكم فى عام تخرجكم ونهاية لأربع سنوات من الحب والصداقة والدراسة والعمل، أحببت فيكم الأخلاق والأصالة والاجتهاد وحب العلم واحترام المعلم، قد تنتهي الدراسة لكن حتما لا ينتهي الحب، ويبقى الأثر، سيظل قلبى مفتوح لكم قبل مكتبى، وأفرح لأفراحكم وتتبع حياتكم للاطمننان عليكم حفظكم الله وأشوفكم بخير".

وأكد الدكتور السيد سعيد وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية، أن هذه الرسالة كتبها لطلابه لتحفيزهم فى باقى الامتحانات، وخلق نوع من الحب بينه وبينهم.