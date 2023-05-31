أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يتراجع 260 جنيها خلال مايو 2023

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية تطورات كبير في الأسواق المختلفة سواء سوق الذهب أو الأسهم بجانب الأداء الاقتصادي في بعض الوزارات، وفي سياق السطور التالية نرصد أهم الأخبار الاقتصادية.

34.3% زيادة فى الصادرات المصرية للسوق الرواندى خلال عام 2022



عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع ألفريد كاليسا، سفير رواندا بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية خلال المرحلة الأخيرة، حيث استضافت القاهرة الأسبوع الجاري مؤتمر اليوم المصري الرواندي للاستثمار والتجارة الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع مجلس تنمية رواندا بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا، لافتاً إلى أنه جاري التفاهم بين البنك المركزي المصري والرواندي لتسوية المدفوعات في اطار آلية الصفقات المتكافئة بين مصر ورواندا بما يعطي دفعة لحركة التجارة بين البلدين.

وأوضح سمير أنه جاري التنسيق بين وزيري التجارة والصناعة بمصر ورواندا لزيادة معدلات التجارة البينية وتكثيف زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم الفعاليات التي تسهم في ربط وتشبيك المستثمرين من مصر ورواند وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الاعمال، مشيراً إلى أهمية تقديم الجانب الرواندي مزيداً من الدعم للجانب المصري فيما يخص ملف تسجيل واعتماد الأدوية المصرية في السوق الرواندي.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة التجارة البينية بين مصر ورواندا من خلال زيادة معدلات استيراد وتصدير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر ورواندا من أسواق أخرى، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للسوق الرواندي ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 34.3% حيث بلغت نحو 55.5 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار خلال عام 2021، حيث تمثل أبرز بنود الصادرات المصرية للسوق الرواندي المنتجات الورقية والغذائية والطبية والزيوت.

أداء البورصة المصرية



أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة.



260 جنيها تراجعًا في أسعار الذهب