البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. ونمو مبيعات شركات الصناعات الغذائية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وحققت شركات الصناعات الغذائية نموًا لافتًا في المبيعات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 17692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3249 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 21278 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7400 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4935 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4154 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقاهرة للدواجن.

كما أعلنت البورصة، انضمام 16 إصدارًا بمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، وخروج 8 إصدارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 27 إصدار بإجمالي قيمة سوقية بلغت 806 مليار جنيه مقارنًة بقيمة سوقية بلغت 640 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 500 ألف سهم، 125 ألف سهم، 1.92 مليون سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 62 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 80.8 ألف سهم، 36 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 100 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة 2000 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 33.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو 79.5%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 281.8% ليبلغ 2.905 مليار جنيه، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 8.7%.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.2 مليار جنيه مقارنةً مع 1.6 مليار جنيه.

وحققت شركات الصناعات الغذائية، نموًا لافتًا في المبيعات، وبلغ مبيعات شركة عبور لاند الصناعات الغذائية، 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 923.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 115.2 مليون جنيه مقارنةً مع 90.6 مليون جنيه.

وحققت شركة جهينة الصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 42.2%، وبلغ صافي الربح 339 مليون جنيه بنسبة نمو 135%.

وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 151.4 مليون جنيه مقارنةً مع 50.4 مليون جنيه.