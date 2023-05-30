6 حالات طبية يمكن أن تسبب آلام الظهر المزمنة

كتبت إيناس البنا

تؤثر آلام الظهر المزمنة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن المبالغة في تأثيرها المزعج على الحياة اليومية، في حين أن آلام الظهر الحادة غالبًا ما تنشأ من الإصابات أو إجهاد العضلات وعادة ما تزول في غضون بضعة أسابيع، إلا أن آلام الظهر المزمنة تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

من بين الأسباب المختلفة لآلام الظهر المزمنة، تلعب الحالات الطبية دورًا مهمًا ، حيث تساهم في استمرار الانزعاج والضعف.

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب آلام الظهر المزمنة



وفقا لموقع " OnlyMyHealth" فإن بعض أكثر الحالات الطبية انتشارًا والمرتبطة بآلام الظهر المزمنة نعرضها فيما يلى.

1. مرض القرص التنكسية



مرض القرص التنكسي (DDD) هو حالة تتميز بالتدهور التدريجي للأقراص الفقرية التي تحمي العمود الفقري، نظرًا لأن هذه الأقراص تفقد محتواها المائي ومرونتها بمرور الوقت ، فقد تحتك الفقرات ببعضها البعض ، مما يؤدي إلى آلام الظهر المزمنة.

يؤثر بشكل شائع على أسفل الظهر والرقبة، مما يسبب تيبسًا ومحدودية الحركة وألمًا يمتد إلى أسفل الساقين أو الذراعين، تشمل خيارات العلاج الطبيعي، وتسكين الآلام، وفي الحالات الشديدة، التدخلات الجراحية مثل دمج الفقرات أو استبدال القرص الاصطناعي.

2. القرص الغضروفي



يحدث القرص الغضروفي، المعروف أيضًا باسم القرص المنزلق أو المتمزق ، عندما يبرز اللب الداخلي للقرص الفقري الذي يشبه الهلام من خلال الطبقة الخارجية ، مما يضغط على الأعصاب القريبة، يمكن أن يؤدي الضغط على الأعصاب إلى آلام الظهر المزمنة، وغالبًا ما يصاحبها تنميل أو وخز أو ضعف في المنطقة المصابة، تتراوح خيارات العلاج من التدابير المحافظة مثل الراحة والعلاج الطبيعي ومسكنات الألم إلى الإجراءات الأكثر توغلاً مثل حقن الستيرويد فوق الجافية أو الجراحة.

3. تضيق العمود الفقري



يشير تضيق العمود الفقري إلى تضيق القناة الشوكية ، مما يؤدي إلى انضغاط الأعصاب النخاعية والحبل الشوكي. يمكن أن تكون هذه الحالة خلقية أو مكتسبة من خلال التنكس المرتبط بالعمر. عادةً ما يتفاقم ألم الظهر المزمن المرتبط بتضيق العمود الفقري مع المشي أو الوقوف لفترات طويلة وقد يكون مصحوبًا بألم أو تنميل في الساق.

تشمل خيارات العلاج، علاج طبيعي ، وتقنيات إدارة الألم ، والأدوية ، وفي الحالات الشديدة ، تخفيف الضغط الجراحي.

4. هشاشة العظام

الفصال العظمي ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل ، يؤثر على المفاصل ويمكن أن يؤثر على العمود الفقري ، مما يتسبب في آلام الظهر المزمنة. بمرور الوقت ، قد يتآكل الغضروف الموجود بين الفقرات ، مما يؤدي إلى التلامس بين العظام والعظام مما يؤدي إلى الألم والتصلب وتقليل نطاق الحركة. غالبًا ما يتضمن علاج آلام الظهر المرتبطة بالفصال العظمي مزيجًا من الأدوية ، والتمارين ، والعلاج الطبيعي ، وإدارة الوزن ، والأجهزة المساعدة للدعم.

5. انزلاق الفقار

يحدث الانزلاق الفقاري عندما تنزلق إحدى الفقرات عن المحاذاة ، وعادةً ما يكون ذلك بسبب كسر إجهاد في الجزء بين المفصل، وهو جسر عظمي صغير يصل الفقرات، يمكن أن تسبب هذه الحالة آلام الظهر المزمنة وتشنجات العضلات وضغط الأعصاب، تتراوح خيارات علاج الانزلاق الفقاري من التدابير المحافظة مثل الدعامة والعلاج الطبيعي ومسكنات الألم إلى التدخلات الجراحية مثل دمج الفقرات أو استئصال الصفيحة الفقرية.

6. فيبروميالجيا



الألم العضلي الليفي هو اضطراب ألم مزمن يتميز بألم عضلي هيكلي واسع النطاق ، والتعب ، واضطرابات النوم ، ونقاط العطاء. على الرغم من أن الألم العضلي الليفي يؤثر بشكل أساسي على العضلات والأنسجة الرخوة ، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بهذه الحالة من آلام الظهر المزمنة، يشمل العلاج نهجًا متعدد التخصصات ، بما في ذلك الأدوية ، والتمارين ، وإدارة الإجهاد ، والعلاج السلوكي المعرفي.