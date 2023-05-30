وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالب اخترع طريقة لإشغال البوتجاز بخليط من المياه والبنزين بدلا من الغاز

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مروان السيد نصر، 13سنة، الطالب بالصف الأول الإعدادي، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، لاختراعه جهاز بسيط يُستخدم بوتجاز بدلا من استخدام أسطوانة الغاز، وبدلا من استخدام الغاز في إشعال البوتجاز، يستخدم الماء المخلوط بالبنزين، ليؤدي نفس الغرض.

وأشاد وكيل الوزارة، بالطالب لتعدد اختراعاته، واخرها طريقة باشغال البوتجاز بخليط من الماء والبنزين" 3 لتر ماء -لتر بنزين"، وتكفي الكمية لاشعال البوتجاز لمدة 48ساعة، موجها الشكر للطالب وأسرته.

وقال مروان السيد، إن الجهاز مكون من قارورة مياه بلاستيكية سعة 5 لتر، و خرطومين كل خرطوم طول متر، وشعلة بوتجاز أو شعلتين مكونة من " محبس وفونيه وكوشة مصممة من حديد، ويتم توصيل الخرطومين داخل قارورة المياه البلاستيكية، وماتور أكسجين الذي يستخدمه باعة أسماك الزينة أو مربي الاسماك، ليكون وسيلة آمنة بدلا من استخدام اسطوانات الغاز التي قد تنفجر وتؤذي لأضرار كبيرة،. إضافة لتوفير من ثمن الاستهلاك الشهري لأنبوبة البوتاجاز العادية، وثمن الجهاز 100 جنيه فقط.



الطالب يشرح لوكيل الوزارة كيفية اشعال البوتجاز بلخليط من الماء والبنزين



طالب يجري تجربته لوكيل تعليم كفر الشيخ