وفد الأوقاف يزور جامعة أسوان ويهديها موسوعة الثقافة الإسلامية

أسوان- صلاح المسن

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وفدا من وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ضم الوفد كلا من الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الأوقاف بأسوان والشيخ عبدالله محمد طه مدير المساجد بالمديرية نيابة عن الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف باسوان، وذلك لإهداء جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية" إن برتوكول التعاون بين جامعة أسوان وزارة الاوقاف في عدة مجالات منها التدريب والتبادل العلمي ويهدف أيضا بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة إلي تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات (الآداب، دار العلوم، الخدمة الإجتماعية، الطب).

وأضاف الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الاوقاف بأسوان ان زيارة الجامعة اليوم تهدف الي اهداء الجامعة 10نسخ من موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة لرئيس الجامعة و 3نسخ لكلية دار العلوم ومكتبتها و 3نسخ لكلية الآداب ومكتبتها و 3نسخ لكلية الحقوق ومكتبتها بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

من ناحية أخري،كانت قد عقدت جامعة أسوان، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 111 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، خلال انعقاد المجلس، استعداد جامعة أسوان، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية، من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين للاعمال الامتحانات التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023م.