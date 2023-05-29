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مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات أثرية تم اكتشافها بالأغاخان.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 12:41 م
مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات أثرية تم اكتشافها بالأغاخان.. صور مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات أثرية تم اكتشافها بالأغاخان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار التعاون المزمع إقامته فى المستقبل القريب بين كلية الآثار جامعة أسوان وجامعة ميلان الإيطالية، تم عمل الفحص العلمى لعدد من المومياوات المكتشفة حديثاً، والتى تعود إلى العصر المتأخر والعصر اليونانى الرومانى، وذلك لاعداد تقارير واجراء الأبحاث العلمية والدراسة، بقسم الأشعة المقطعية بمستشفى جامعة أسوان، 
 
وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة أن مستشفيات جامعة أسوان بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والمعامل العلمية والطبية التى تخدم عملية البحث العلمى والطبى، وبروتوكولات التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات العالمية فى العديد من التخصصات الطبية والبحثية.
 
 وأوضحت الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار جامعة أسوان، أنه تم عمل سكان وأشعة لعدد 7من الموميات، وذلك بحضور الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد فرمان وكيل كلية الآثار لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بالكلية.
 
وكما حضر من جانب كلية الطب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة أسوان، كما حضر من جانب وزارة السياحة والآثار الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، والسادة مفتشى المنطقة، الى جانب الدكتورة باتريسيا مديرة البعثة الإيطالية وأعضاء البعثة الاثرية.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتوره ثناء ابوطالب عميد كلية الآثار، وذلك فى ضوء التعاون العلمى المتبادل بين جامعة أسوان متمثلة فى كلية الطب وجامعة ميلان الإيطالية متمثلة فى بعثة الحفائر الاثرية بمنطقة الأغاخان بأسوان. 
 
مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات أثرية تم اكتشافها بالأغاخان (1)
مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات

مستشفيات جامعة أسوان تجرى أشعة مقطعية لمومياوات أثرية تم اكتشافها بالأغاخان (2)
إجراء أشعة مقطعية لمومياوات أثرية

 


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