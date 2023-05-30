وزير الكهرباء يستقبل نظيره الفلسطينى لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ب دولة فلسطين والدكتور سليم التلولى من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم الثلاثاء، بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ما تم من تطوير فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، وذلك على إثر الدعم والاهتمام الكبير من القيادة السياسية، ما أدى إلى قوة الشبكة القومية والاحتياطى من الطاقة الكهربية الذى يفى بكل الاحتياجات.

وأشار شاكر إلى الخطة الاستراتيجية الطموحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تتخطى 42% بحلول عام 2035 وأيضا الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 26 مذكرة تفاهم بخصوص إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مؤكدا على اهتمام الدولة بالربط الكهربى بينها وبين الدول الجوار تحقيقا للرؤية السياسية فى أن تكون مصر مركز محور لتبادل الطاقة.

من جانبه، أشاد الوزير ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين بما تم من تطوير كبير فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة فى فترة قصيرة.

وأشار إلى التطلع للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات الفنية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع بحث المتطلبات اللازمة لإعادة الربط الكهربى بين البلدين.

فى ختام اللقاء، أكد الوزيرين على التنسيق المستقبلى للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.