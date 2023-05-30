اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:18 م
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وزير الصحة: تدريب أطباء فلسطينيين على بعض التخصصات الدقيقة فى مصر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:06 م
وزير الصحة: تدريب أطباء فلسطينيين على بعض التخصصات الدقيقة فى مصر مؤتمر وزير الصحة مع نظيرته الفلسطينية
بسمة محمد

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني من لقاحات وتدريب وكوادر طبية وأدوية ومعدات.

أضاف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على ترابط مصر وفلسطين من خلال العلاقات التاريخية، مضيفا:" من هذا المنطلق يكون التواصل في كل المحافل الدولية حتى في محافل منظمات الصحة والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة العامة".

وأشار إلى الحوار والمناقشة المشتركة لكل طلبات قطاع الصحة الفلسطيني من تدريب الأطباء الفلسطينيين على بعض التخصصات الدقيقة داخل المعاهد والمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكد على توفير بعض الأمصال وبعض المنتجات الدوائية، والدعم الخاص من صندوق جامعة الدول العربية التي تشرف مصر برئاسة المكتب التنفيذي، وتنفيذًا لوزارات الصحة العرب بدعم السلطات الفلسطينية الخاصة بالصحة.

وتابع: استمرار التضامن الكامل في ما يعانيه القطاع الصحي الفلسطيني، من صعوبات وتحديات كثيرة ومشاركة مصر دائما في كافة هذه التحديات، وإن مصر وفلسطين أشقاء داعمين في كافة القضايا.     


وزارة الصحة المصرية

وزارة الصحة الفلسطينية

منظمة الصحة العالمية

صندوق جامعة الدول العربية



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