جبال البحر الأحمر المرجع العلمى الأول لطلاب الجيولوجيا والجغرافيا بالجامعات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعتبر سلسلة جبال البحر الأحمر كتاب مفتوح يمكن من خلاله معرفة أسرار الجيولوجيا وعلم الصخور وتكوينها، وكذلك الجغرافيا، وطبقات الصخور المختلفة، وأصبحت عدة مناطق مختلفة من تلك الجبال والتى تم استخراج بالفعل معادن منها مثل الفوسفات والمنجنيز والكوارتز، اصبحت مع مرور الوقت افضل مرجع جيوليوجى لطلاب كليات العلوم قسم الجيولوجيا وقسم الجغرافيا بكلية الاداب،

ويصل إلى المناطق الجبلية المختلفة الكثير من الرحلات العلمية المختلفة لدراسة علم الجيولوجيا ومعرفة اسرارة والطبقات الرسوبية به، حيث تصل افواج الطلاب فى رحلات علمية وخاصة لمدينة القصير وسفاجا ومرسى علم، فى افواج وتقضى عدة ايام فى الدراسة يوميا على الطبيعة كتدريب عملى، وبذلك تعتبر جبال البحر الأحمر المرجع العلمى الاول للطلاب من الجماعات المختلفة.

الدكتور والجيولوجى ابو الحجاج نصير، قائد الرحلات العلمية للطلاب، والذى اطلق عليه لقب قاموس الصخور، يقول أن الرحلات العلمية يتم استقبالها من جميع الجامعات المصرية، لدراسة الصخور لهم على الطبيعة، طوال العام وتكون اكثر فى فصل الصيف ووقت الاجازة الصيفية، وان وصلت خلال الاسبوع الحالى رحلة علمية لكليه العلوم قسم الجيولوجيا جامعه اسوان، لتدريبهم على التدريب الحقلى على الأعمال الجيولوجية المختلفه حول مدينه القصير.

واضاف الجيولوجى ابو الحجاج نصير ل اليوم السابع، أن منذ ايام قليلة ولأول مرة فى تاريخ الرحلات الحقلية لدراسة الصخور بمدينة القصير، تصل ثلاث جامعات فى برنامج حقلى واحد حيث تم دراسة العملية على جيولوجيه الطريق الدائرى الجديد القصير - سفاجا، ومناجم الفوسفات بمنطقه وادى القويح، ومنطقه المانجروف المحميات الطبيعيه بالقصير، والتراكيب الجيولوجية بوادى أبو حمره.

واوضح أن الجامعات التى وصلت فى برنامج حقلى واحد هى الرحله العلميه لكليه العلوم قسم الجيولوجيا جاكعة القاهرة، والرحله العلمية، لكليه العلوم قسم الجيولوجيا جامعة حلوان، وكذلك كلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعه الوادى الجديد، قبلهم كانت هناك رحلة من جامعة طنطا لدراسة التتابع الرسوبى لسلسله جبل ضوى طريق قفط القصير.

وكشف الدكتور أبو الحجاج نصير، أن يستقبل طلاب كليات العلوم والجغرافيا من منتصف التسعينات، حيث أن الصحراء الشرقية تعتبر معرض مفتوح لدراسة الصخور بها تكوينات صخرية فريدة ونادرة، وهى افادة كبيرة لطلبة قسمى الجيولوجيا والجغرافيا للدراسة العملية الصخور.

واوضح: أن يستقبل اغلب طلاب الجامعات المصرية، ويستعين بالخرائط التفصيلية لتحديد مناطق الزيارة، ويلتف حوله الطلاب منصتين للاستماع لشرحه عن الصخور وفحصها، مؤكدا على أن اغلب الرحلات العلمية للصحراء الشرقية تستغرق من 4 إلى 6 ايام.

وتابع: أن قبل وصول الرحلات العلمية والطلاب للبحر الأحمر يتم التنسيق معه وارسال الخطابات الرسمية للامن حتى يتم السماح للرحلة استكمال عملها، موضحا أن جميع الرحلات الحقلية العلمية لاقسام الجيولوجيا بالجامعات المصريه واقسام الجغرافيا بكليات الأداب، يتم تقديم خطاب ومستندات قبل تنفيذ الرحله الحقلية باسبوع.

وأوضح أن المستندات المطلوبة للقيام برحلة علمية لدراسة الصخور بالصحراء الشرقية، خطاب موجه لمدير أمن البحر الأحمر، يوضح فيه فتره الرحله وعدد المشرفين وعدد الطلاب اسم السائقين والرقم القومى الخاص بهم وارقام السيارات ومكان الاقامة، وكذلك

كشف باسماء المشرفين، وبياناتهم، واسماء الطلبة

وبياناتهم، وبرنامج الرحلة، وأكد على أن تكون تلك الخطابات والمرفقات معتمده من رئيس القسم بالكلية، أو عميد الكلية بخاتم الشعار

يذكر أن الدكتور ابو الحجاج نصير، حصل على بكالوريوس العلوم قسم الجيولوجيا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1985، وعمل بشركة فوسفات البحر الأحمر من عام 1987 حتى 1992 جيولوجى ثم مفتش المناجم بالقصير حتى 1994 ومفتش لمناجم مرسى علم حتى 2001، ورئيسًا لتفتيش مناجم مرسى علم حتى 2003، ومشرفًا للمناجم والمحاجر بمحميات البحر الأحمر حتى وصل لمنصب مدير الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر وعضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى للتعدين، ثم احيل للمعاش بعد ذلك.



الدكتور-ابو-الحجاج-نصير-يشرح-للطلاب-



بعثات-علمية-بجبال-البحر-الأحمر-



جانب-من-الرحلات



رحلات-علمية-بجبال-البحر-الأحمر-



رحلات-كليات-العلوم-لدراسة-جيولوجيا-الصخور-



شرح-على-لجيولوجيا-الصخور-