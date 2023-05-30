ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36550 طن تشمل : 2450 طن يوريا معبأ و 2000 طن كسب صويا و 28000 طن ملح و 4100 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57054 طن تشمل : 7200 طن خردة و 900 طن زيت طعام و 3000 طن كسب فول صويا و 4200 طن نواتج تقطير و 5756 طن ابلاكاش و 4915 طن حديد و 13830 طن ذرة و 900 طن كسب عباد و 15351 طن قمح و 450 طن بضائع متنوعة و 1675 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 552 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 926 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 405 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3707 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122705 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجه إلى صوامع اسيوط ، عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5543 شاحنة.