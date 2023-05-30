منطقة الإسكندرية الأزهرية تُكرم الفائزين فى مسابقة فارس والمترجم الناشئ

الإسكندرية أسماء على بدر

كرمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والطلاب والطالبات المشاركين فى مسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ بعد أن قاموا بالتمثيل المشرف لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فى قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، أنه تم تكريم الجميع من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ ايمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وتم توزيع شهادات تقدير وبعض المصاحف تقديرا لما قاموا به من مجهود مميز ٠

يذكر أن شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية فى تصفيات مشروع تحدى القراءة للموسم السابع على مستوى الجمهورية، حيث تمت المنافسة بين الطلاب الحاصلين على المركز الأول بكل منطقة أزهرية وكذلك الأوائل من ذوى الهمم.

ومثل منطقة الإسكندرية الأزهرية الطالب الفائز بالمركز الأول على مستوى المنطقة، يوسف محمود حامد من معهد أبو العيون بالصف الأول الإعدادي؛ حيث تمت التصفيات بالمنطقة تحت رعاية الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وثناء أبو المجد مدير إدارة الكتب والمكتبات، خلال شهر أبريل الماضى، والتى خاضها 10 طلاب فائزين على مستوى المنطقة.