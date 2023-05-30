مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادثى سير متفرقين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى الرحمانية والنوبارية بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين مصرع "م.ح.م " 26سنة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بقرية المجد التابع لمركز الرحمانية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين دائرة مركز النوبارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .