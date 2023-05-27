إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت وقوع حادثى سير بمركزى المحمودية ووادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكان اللواء مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى وكارو بمركز المحمودية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهد مركز وادى النطرون وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحررعن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.