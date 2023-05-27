اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحيرة

السبت، 27 مايو 2023 03:18 م
إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت وقوع حادثى سير بمركزى المحمودية ووادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكان اللواء مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارة ملاكى وكارو بمركز المحمودية.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
كما شهد مركز وادى النطرون وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحررعن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.
 
 
 
 
 

 


انقلاب سيارة ملاكى

صحراوى البحيرة

تصادم كارو

مستشفى وادى النطرون

حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة