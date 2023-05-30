مصرع سائق "توك توك" بعد تدخله لفض مشاجرة بين طرفين بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي سائق توكتوك في العقد الرابع من عمرة، مصرعه أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة

كان تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من أهالي قرية القباب الصغري دائرة المركز، بسقوط قتيل نتيجه تدخلة لفض مشاجرة بين طرفين

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة وتبين مقتل إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني 37 عام، سائق توكتوك، أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين شخصين

تم نقل الجثة إلي المستشفي الدولي بالمنصورة، وتبين وجود جرح قطعي في الرقبة، وتحرر عن ذلك محضرا وتم تحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات