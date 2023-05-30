اليوم السابع
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مصدر مسئول بالآثار: لا يُمكن المساس بأى مقابر أو مقتنيات أثرية أو هدمها

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:03 ص
مصدر مسئول بالآثار: لا يُمكن المساس بأى مقابر أو مقتنيات أثرية أو هدمها وزراة السياحة والأثار - أرشيفية
كنب محمد أسعد

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أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة، فإنه لا يُمكن المساس بأي مقابر أو قطع أو مقتنيات أثرية أو هدمها حيث أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يُجرم أى عمل يُتلف أو يُهدم أثرًا.
 
وأشار المصدر إلى تأكيد رئيس الجمهورية بعدم المساس بأى مقابر أثرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الثقافي والأثري بكافة أنواعه وأشكاله، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
 
وقال المصدر إنه حال الكشف عن أى شواهد قبر متميزة أو لوحات أو مواد رخامية رائعة في أى مقابر بصفة عامة، يقوم قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بدراستها، وعند تأكده من أنها ذو شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون أى تكسير او تدمير لها.
 
 

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