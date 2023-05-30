اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 06:54 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية حيث يجري رصد الدرجات والمراجعة داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة، والتي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتستمر مطلع الأسبوع المقبل، وستعرض على المحافظ لاعتمادها وإعلان النتيجة. 

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ،  أن 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات بدون أي شكوى في جميع امتحانات المختلفة هذا العام، ولم ترصد غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية  بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الوادى الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الدور الأول 2023

اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية

نتيجة الإعدادية

اليوم السابع بلس

متى نتيجة الشهادة الإعدادية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة