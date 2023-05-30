محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية حيث يجري رصد الدرجات والمراجعة داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة، والتي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتستمر مطلع الأسبوع المقبل، وستعرض على المحافظ لاعتمادها وإعلان النتيجة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات بدون أي شكوى في جميع امتحانات المختلفة هذا العام، ولم ترصد غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.