محافظ كفر الشيخ: توريد 229 ألفا و587 طن قمح حتى الآن بنسبة 71.22%

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 229 ألفا و587 طنا و 696 كيلو قمح، بنسبة توريد 71.22%، مشيراً أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 178 ألف و999 طن و 441 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 41 ألف و 833 طن و 255 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 8755 طن ، بإجمالي 299 ألف و587 طن و 696 كيلو قمح.