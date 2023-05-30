توريد 500 ألف و119 طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية منذ بدء الحصاد

الشرقية- إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2890 طن 119 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 500 ألف 119 طنا و547 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولاً والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذه السعات.

وشددت على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.