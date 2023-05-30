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محافظ بورسعيد: تنفيذ 10 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:07 م
محافظ بورسعيد: تنفيذ 10 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة إزالة حالة تعدى
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تنفيذ 10 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة، وذاك استمرارًا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة. 
 
 
شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية. 
 
 
وأسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدانًا ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه .
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