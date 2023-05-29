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محافظ بورسعيد: رفع كفاءة محطات الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات الجديدة

الإثنين، 29 مايو 2023 05:58 م
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة محطات الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات الجديدة محافظ بورسعيد يتفقد محطه الصرف الصحى
بورسعيد محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة آخر تطورات العمل بمحطة صرف وخط طرد منطقة الاستثمار بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والمهندس خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومديرية الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.                                   
 
واستعرض محافظ بورسعيد معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.
 
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد، وأكد على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال.
 
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد محطه الصرف الصحى
محافظ بورسعيد يتفقد محطه الصرف الصحى
 
 
 

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رفع كفاءة محطات الصرف الصحى ببورسعيد



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